أخبار مصر | إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات خلال العام الماضى 2018.

حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 8000 مدرسة ومركز شباب لعدد أكثر مِن 600 ألف مستفيد وبناء قدرات 4 آلاف كادر فى مجال خفض الطلب على المخدرات، كذلك تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية والعروض المسرحية تتلاءم مع طبيعة الجمهور فى المناطق العشوائية التى تم نقل سكانها إلى مناطق جديدة أمنه مثل "حى الاسمرات وغيط العنب ".

جاء ذلك خلال رئاسة "والى" اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وعرض عمرو عثمان مدير الصندوق أبرز ما تم تنفيذه على مدار عام 2018 فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تم إنتاج حملة توعوية رقمية بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم إنتاج 4 عروض مسرحية توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات وكذلك تنظيم حملة "أنت أقوى من المخدرات" فى الجامعات المصرية بمشاركة أكثر من 30 ألف مستفيد إضافة إلى تنفيذ المرحة الرابعة من الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات "، بمشاركة الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والتى حققت زيادة فى نسب الاتصال على الخط الساخن للصندوق "16024" 400% كما حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي باكثر من 37 مليون مشاهد .

وأوضح انه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبه التعاطى إلى 12% بعدما كانت 24%.

كما تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضى وانخفضت نسبه التعاطى الى 2.9% بعدما كانت 12% ، إضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفي العديد من الوزارات والجهات التابعة لها وفى حالة ثبوت اى موظف يتعاطى المخدرات يتم إيقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بأعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة للخط الساخن، بلغ عددهم 116.517 ألف مريض خلال عام 2018 بعدما كان 74 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية خلال عام 2015 وذلك نتيجة زيادة عدد المراكز العلاجية إلى 22 مركز علاجى متخصص لعلاج مرضى الإدمان بعدما كانت 12 مركز فقط عام 2014.

وكذلك زيادة نسبه علاج الإناث من 3% عام 2017 إلى 7% عام 2018 وذلك من اجمالى الحالات المتقدمة للعلاج، بسبب افتتاح أقسام متخصصة لعلاج الإناث، كما تم دعم مشروعات صغيرة للمتعافين من الادمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي من خلال توفير قروض بقيمة 1.5 مليون جنيه حتى الآن، وانه لاستمرار التواصل مع صناع الدراما ورصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات وتحليل مضمونها من خلال المرصد الاعلامى للصندوق تم خفض نسبة مشاهد تعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية من 3.7%عام 2017 الى 2% عام 2018 وخفض نسبة مشاهد التدخين من 13% عام 2017 الى 6.2% عام 2018 .

كما استعرض مدير الصندوق خلال الاجتماع المستهدف خلال عام 2019 إجراء مسح قومى عن ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتوحيد البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية وتجنب الازدواجية.

وسيتم على ضوء المسح إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان " 2019-2022"، وكذلك تنفيذ برامج وقائية ورفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات داخل "10 آلاف مدرسة و500 مركز شباب و40 جامعة حكومية وخاصة ومعهد عالى " ،كما سيتم إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة اللاعب الدولى محمد صلاح تستهدف 40 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك سيتم إنشاء 3 دبلومات لخفض الطلب على المخدرات ب 3 جامعات حكومية وذلك بناءا على طلب هذه الجامعات بعد نجاح الكبير من تخريج أول دفعة من الدبلومة المتخصصة فى خفض الطلب على المخدرات فى جامعة القاهرة.

كما انه من المستهدف افتتاح 5 مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان خلال عام 2019 فى محافظات "المنيا ، مطروح ، الفيوم ، سوهاج، الإسكندرية" ليصل عدد المراكز خلال العام الجارى الشريكة مع الخط الساخن إلى 27 مركز متخصصة.

ووجهت "غادة والى" باستمرار تنفيذ المبادرات التوعوية حول أضرار تعاطي المخدرات للمواطنين فى حىً الاسمرات وكذلك فى المناطق العشوائية والتى تم نقلهم إلى مساكن جديدة مثل منطقة غيط العنب ﻭانه تم تنفيذ 47 ليلة عرض مسؤلى بالأماكن الأكثر عرضة للمشكلة "الاسمرات وغيط العنب بالإسكندرية ومنطقة المحروسة.