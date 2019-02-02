أخبار مصر | غدا.. رئيس الوزراء يفتتح دار الكتب بباب الخلق بحضور حاكم الشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس الوزراء يفتتح دار الكتب بباب الخلق بحضور حاكم الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا، افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها وتطويرها وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وحاكم الشارقة.

ويأتي هذا الترميم عقب الضرر الذي وقع على مبنى دار الكتب والوثائق في باب الخلق، جراء الحادث الإرهابي الغاشم لمحاولة تفجير مدير أمن القاهرة في 24 يناير 2014.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت تخصيص قطع أراضٍ لصالح مديريات الأوقاف في كلٍ من منطقة خورعواضة بمدينة أسوان، والمٌقام عليها مسجد الرحمة، ومنطقة السباعية، مركز قوص، محافظة قنا، لإقامة مسجد عليها. وكذا تم تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة أسوان، محافظة أسوان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، المٌقام عليها مسجد الرحمن.

كما شملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 7 قراريط (تبرع أحد المواطنين) بكوم الطرفاية، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، لصالح الأزهر الشريف، والمٌقام عليها مبنى المعهد الديني الابتدائي الأزهري بقرية كوم الطرفاية. وتخصيص قطعة أرض بقرية حماد، مركز رشيد، محافظة البحيرة؛ لإقامة معهد ابتدائى وإعدادي "فتيات" أزهري عليها. وتخصيص قطعة أرض بقرية شبراريس، مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، لصالح الأزهر الشريف؛ لإقامة معهد أزهري عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، لصالح دار الإفتاء المصرية؛ لإقامة مقر لدار الإفتاء عليها.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بناحية قصعة 3 التابعة لقرية الزبو بالواحات البحرية، محافظة الجيزة، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالجيزة؛ لإقامة مركز شباب عليها. وتخصيص قطعة أرض بحوض داير الناحية، بقرية دير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية لقرية بني خالد، مركز سمالوط، محافظة المنيا، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنيا؛ لإقامة مركز شباب عليها. وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية؛ لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها. وتخصيص قطعة أرض بقرية طليمة، مركز سمنود، محافظة الغربية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالغربية، لإقامة دورات مياه وغرف خلع ملابس وكافتيريا لمركز شباب طليمة عليها.