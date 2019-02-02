أخبار مصر | برلماني يطالب بإقالة نائب وزير التعليم: "بيتريق على النواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإقالة نائب وزير التعليم: "بيتريق على النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "أبو غريب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن النواب هم نواب الشعب المصري ويقفون بجانبه وبجانب حقوق مُعلميه أصحاب المهنه النبيلة، قائلًا: "نائب وزير التربية والتعليم بيتريق إن النواب واقفين جنب المعلمين".
وطالب النائب، وزير التربية والتعليم بالاعتذار للنواب نيابة عن ما صرح به الدكتور محمد عمر نائب الوزير.
وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم قد قال إن الوزارة تقف مع المعلمين من اليوم الأول وطالبت وخاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس النواب والكل يتذكر ما حدث خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، مضيفا: "عملنا على تعديل الموازنة أيضا للعام القادم والتى نأمل أن تعتمد كما هي".
أما فيما يخص أن المعلمين هم الشريحة الوحيدة التى يطبق عليها هذا التجميد، أوضح نائب الوزير: "هذا حق يراد به باطل فجميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتى الآن والتى نتمنى من مجلس النواب أن يعيد النظر فيها"، مشددا على أن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنيه لجميع موظفى الدولة.
وحول أن الوزارة أصدرت القرارات الأخيرة لتسكين المعلمين، أكد "عمر": "لسنا تلك الوزارة التي تعودتم عليها فنحن لا نعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن وشعب مصر الذي أقسمنا على رعايته رعاية كاملة بكل ما أوتينا من قوة وجهد.. فلكي تريد الحكم العادل فقارن بالماضي القريب بما كان يحدث سابقا ويحدث حاليا".
وتابع نائب وزير التربية والتعليم على جروب ادعم طارق شوقي: " أؤكد للمعلمين أننا لن نتراجع عن إصلاح المنظومة التعليمية وعلى رأسها ملف المعلمين ولن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية".
وأكد محمد عمر، أن الوزارة أتاحت جميع إمكاناتها للتواصل المباشر مع المعلمين ولأول مرة يكون هناك لقاءات مباشرة دورية مع وكلاء الوزارة مع المعلمين والوزارة تتابعها ولن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهموا المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقوا لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة فذلك العصر انتهى ولن يعود.
والجدير بالذكر، أن المُعلمين دشنوا هاشتاج تحت عنوان "الرواتب والمكافآت على أساسي 2019" في الانتشار عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يطالبون فيه بأن يكون راتبهم ومكافآتهم على أساسي 2019.
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