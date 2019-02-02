مصر | الأجهزة الأمنية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات: تأمين تنفيذ (60) قرار إزالة لتعديات على "أملاك الدولة" بنطاق محافظة (القليوبية مركز شبين القناطر).

الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار: تأمين تنفيذ (17) قرار إزالة لتعديات على أملاك هيئة الآثار بنطاق محافظة (الجيزة مركز البدرشين).

مديرية أمن الإسكندرية: تأمين تنفيذ إزالة (86) حالة تعد متنوعة.

مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ إزالة (22) حالة تعد متنوعة.

مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (34) قرار إزالة متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"3 ملثمين وقتيل بالخطأ".. مصدر يكشف مفاجأة حول مصرع شخصين بأوسيم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول مصرع شخصين بطلقات نارية بمنطقة الإدارة التعليمية بمركز اوسيم، وتبين وجود خلافات ثأرية بين عائلة الزيدية وعائلة رابح، وراء قتلهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية.

وأضاف بأن 3 أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، على أتوبيس يقل عددا من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص من عائلة رابح وآخر من عائلة الخرسة.

كان قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز اوسيم، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين انه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات ثأرية وراء قتلهما، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.