مصر | التحقيق في واقعة اتهام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة اتهام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة ١٥ مايو، تحريات المباحث حول اتهام 3 أشخاص بالحفر أسفل منزل للتنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ١٥ مايو، مقادها قيام كل من "ح.ف" 47 سنة، و"ع.ح" 22 سنة، و"ز.س" 57 سنة، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل المتهم الأول.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، وبمداهمة المنزل المشار إليه تم القبض على المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر، وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة



حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة، التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وشملت الحركة تعيين الرائد سامح بدوي رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، والرائد أحمد صبري رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، ونقل الرائد فريد مصطفى من فرقة الهرم إلى رئيس نقطة الرماية.

وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، والرائد أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.

وكما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط اكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.