شكرا لقرائتكم خبر عن «سوء تنظيم» في حفل الإعلان عن كشف أثري بتونا الجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت وزارة الآثار مقاعد «VIP» لكبار الزوار والمسؤولين، ووضعت حواجز حديدية بين المشاركين وكبار الزوار خلال الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقه تونا الجبل بمحافظة المنيا، ما أصاب الحضور بحالة من الغضب، وتدخل مسؤول من جامعة المنيا للاعتذار للحضور من الصحفيين والإعلاميين، بينما وقعت مشادات بين منسقي الحفل من جامعة المنيا، ومسؤولين بوزارة الآثار، اعتبروا أنفسهم منسقي الاحتفالية.

وقال مسؤول- رفض ذكر اسمه- إن مسؤول المكتب الفني للمجلس الأعلى للآثار، وآخرين من مكتب إعلام الوزير ومراسم الوزير، أحدثوا أزمة للعام الثاني على التوالي بين الحضور بسبب تخصيص مقاعد لعدة صفوف، رغم تغيب أصحابها، ما يصيب المشاركين بحالة من الغضب والهرج والمرج بين الحضور، وتدخل مسؤولون من الجامعة لإنهاء الأزمة. كما تدخل مسؤولون من وزارتي الآثار والسياحة لإعادة التنظيم وإجراء اللقاءات الصحفية عقب انتهاء الحفل.