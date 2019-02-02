شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: الكشف الأثري في تونا الجبل رسالة تعكس الأمن والأمان في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الاحتفال الكبير بالكشف الأثري يعتبر رسالة واضحة لما تتمتع به محافظة المنيا من أمن وأمان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضاف هذا الإنجاز العظيم لإنجازات جامعة المنيا ووزارة الآثار وإلى التراث الإنساني وحضارتنا العظيمة في تلك المنطقة الأثرية الهامة والتي سيتكون محط أنظار العالم.

وأضاف المحافظ، في بيان، السبت، أنه «على طول صعيد مصر شيدت المعابد والأهرام والأديرة والمساجد التاريخية وحديثا بنيت المتاحف لحفظ وعرض التراث المصري القديم، وبالمنيا تقع منطقة تل العمارنة التي تمثل عاصمة مصر في عهد الملك إخناتون، ومنطقة بني حسن الأثرية، ومنطقة تونا الجبل، ومنطقة الأشمونين، ومتحف ملوي ومنطقة البهنسا، ومسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، كما نعمل حاليا على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف الأتوني بالمنيا».

وأشار المحافظ في كلمته خلال الاحتفال بالإعلان عن الكشف الأثري إلى أن محافظة المنيا تعمل على إنجاح المنظومة السياحية من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتهيئة المناخ الملائم أمام الزائرين للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.