شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: نقل الخبرات المصرية في مجال الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني إلى زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا ووفد من مسؤولي وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، بحضور سفير زامبيا في مصر وأعضاء من السفارة بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات "المصرية- الأفريقية" على مختلف الأصعدة، خاصة مجال الإنتاج الحيواني، وفي إطار توجيهات الرئاسة المصرية وتوجهات السياسة الخارجية المصرية بتوطيد العلاقات "المصرية- الأفريقية".

أكدت «محرز» على تطور العلاقات "المصرية- الزامبية" وضرورة العمل على زيادة أوجه التعاون بين البلدين والاستعداد التام لتلبية رغبة الجانب الزامبي في نقل الخبرة المصرية في مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.

وأضافت «محرز» أن الدولة المصرية تهتم حاليًا بالاستزراع السمكي لتوفير البروتين الحيواني وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعى طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي وقد تم إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي، مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية كذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت «محرز» أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه، وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، وكذلك تغيير النظام المفتوح إلى مكثف أو شبه مكثف، وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة.

ولفتت «محرز» إلى أنه تم اعتماد معمل فحوصات أمراض الأسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بوزارة الزراعة، طبقًا لمواصفة الأيزو 17025 للتأكد من صحة وسلامة الأسماك وأيضًا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك وتم اعتماد معاملها وتعمل جميع هذه المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية، كمبمبا ميولنجا، عن سعادتها بوجودها في مصر، وأكدت على عمق العلاقات بين مصر وزامبيا وحرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كل مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وقدمت شكرها لنائب الوزير على حفاوة اللقاء وحسن الضيافة، مشيرة إلى تطلعها إلى المزيد من التعاون المشترك بين البلدين.

وبعد الاجتماع، رافقت «محرز» الوزيرة الزامبية والوفد المرافق لها في زيارة المتحف الزراعي للتعرف على تاريخ الزراعة في مصر منذ عصر ما قبل التاريخ حتى أواخر العصر الفرعوني، ويبرز الدور الريادي المصري في مجال الزراعة، وأن المصريين القدماء هم أحسن زرّاع عرفهم التاريخ.

وينفرد متحف الزراعة المصرية القديمة عن متاحف العالم باقتناء مجموعة أثرية زراعية كاملة، بالإضافة إلى أنه يضم عروضاً تجعله متحفاً فنيا للتاريخ الطبيعي.

مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تستقبل وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا و سفير زامبيا في مصر

مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تستقبل وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا و سفير زامبيا في مصر

مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تستقبل وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا و سفير زامبيا في مصر