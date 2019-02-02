شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب 116 ألف جنيه .. الضرائب العقارية تهدد بـ«الحجز الإداري» على شركة كهرباء الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه شركة كهرباء مصر الوسطى في الوادي الجديد شبح الحجز الإداري من قبل «الضرائب العقارية» التي كررت مطالبتها للشركة لسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة عن فترات ماضية تتجاوز قيمتها 116 ألف جنيه.

وقالت مصادر بالضرائب العقارية في الوادي الجديد لـ«المصرى اليوم»: «كررنا مطالبتنا للشركة لسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة عن منشآتها بكل من مركزي الخارجة وباريس، إلا أنها لم تقم بالسداد حتى الآن».

وأوضحت المصادر أن هناك إجراءات متبعة حال عدم السداد وهو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على كافة منشآت الشركة ومقارها بالخارجة وباريس، مؤكدة أنه تم إرسال خطابات متتابعة للشركة لسداد المديونية ومراعاة الالتزام في سداد الأقساط المستحقة للضرائب العقارية لديها.

يذكر أن شركة كهرباء مصر الوسطى بالوادي الجديد لديها العديد من المقار الإدارية والمخازن المنتشرة بكافة مناطق الواحات.