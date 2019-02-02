شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار مكون من 5 طوابق في المحلة دون خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة المحلة الكبرى، السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، بسبب تصادم لودر تابع لشركة والصرف الصحي، بإحدى جنبات العقار دون خسائر في الأرواح

كان اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد إنهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع شمس الدين طريق نادى الشرطة رقم ١٢ بسبب تصادم لودر تابع لشركة المياة والصرف الصحي بإحدى جنبات المنزل، مما أدى إلى انهيار المنزل وميل العقار المجاور له.

وأكد إحدى شهود العيان من وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بقيادة المهندس محمد سراج، رئيس مدينة المحلة الكبرى، ورئيس حى ثان المحلة الكبرى.