شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 650 قطعة سلاح والقبض على 18 عصابة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، والتي جاءت، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن «الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات أمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف 82 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ضُبط خلالها 639 متهما».

وضبطت الحملات الأمنية بالبؤر الإجرامية المستهدفة 12 قطعة سلاح نارى و22 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 3.350 كيلوجرام لنبات البانجو المخدر و700 جرام لمخدر الحشيش و1.570 كجم لمخدر الهيروين.

ونفذت الحملات 3826 حكما قضائيا متنوعا، وأمنت تنفيذ 43 قرار إزالة.

وتمكنت الحملات من ضبط 650 قطعة سلاح نارى عبارة عن 66 بندقية آلية و123 بندقية «مششخنة، غير مششخنة» و56 طبنجة و405 فرد محلية الصنع و1560 طلقة مختلفة الأعيرة و1526 قطعة سلاح أبيض.

وألقت الحملات القبض على 18 تشكيلاً عصابياً ضموا 47 متهماً، ارتكبوا 156 حادث سرقة متنوع، فيما تم ضبط 23 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 40 حادث «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد» تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 56 متهما.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 806 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 871 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 105،198 كجم، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1091,590 كجم، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 13,83 كجم جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 19321 كجم.

وضبط أجهزة الأمن خلال أسبوع 65137 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 41،922,636 جنيها.

وفى مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة «اتجار في النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام- غسل أموال- كسب غير مشروع» بقيمة بلغت 35،417,153 مليون جنيه مصرى- 51 ألف عملة أجنبية مختلفة.