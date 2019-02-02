شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أفدنة بانجو داخل مزرعة فول بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم، السبت، من ضبط مزرعة تحتوي على زراعات لمخدر «البانجو» بمركز الفرافرة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالقبض على مزارع بتهمة زراعة نبات البانجو المخدر بمركز الفرافرة.

بعدما تبين ورود معلومات أكدتها تحريات المباحث، بقيام «محمد.س. ن» 35 سنة، بزراعة نبات البانجو المخدر خفية وسط زراعاته لنبات الفول حتى لا ينكشف أمره.

وعلى الفور تشكلت قوة أمنية مكبرة، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد الملطاوي، رئيس مباحث مركز الفرافرة، وتم ضبط المتهم والتحفظ على مساحة 4 أفدنة وما عليها من نبات البانجو المخدر بمزرعته في قرية الخير والنماء، التابعة لمركز الفرافرة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.