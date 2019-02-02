شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار من تونا الجبل: 40 مومياء في أول كشف بـ2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار احتفالية كبرى بمنطقة تونا الجبل للإعلان عن خبيئة المومياوات التي تم اكتشافها خلال موسمها الثاني لأعمال الحفائر والتنقيب التي استمرت لمدة شهرين متتاليين.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة المصرية، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر محيى الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور وجدي رمضان رئيس البعثة الأثرية، وعدد من سفراء الدول المختلفة، وأعضاء البعثتين من جامعة المنيا ووزارة الآثار.

وأكد وزير الآثار أن هذا الكشف يعتبر أول الاكتشافات الأثرية لهذا العام بالتعاون مع الوزارة وجامعة المنيا، معربًا عن سعادته بتواجد سفراء من 10 دول مختلف لرؤية آثار مصر بالمناطق الأثرية بمحافطة المنيا، معلنًا عن العديد من الاكتشافات الأثرية في القريب العاجل.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارتي السياحة والآثار في تنسيق وتعاون مستمر لفعاليات الوزارتين من أجل الترويج للسياحة، ما يصب لزيادة الشغف حول المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبًا.

ومن جانبه، قال محافظ المنيا إن هذه الاكتشافات تدل على ما تتمتع به المحافظة من أمن وأمان كثالث محافظات مصر الزاخرة بالتراث الأثري والسياحي، ما يؤكد على عظمة وحضارة الإنسان المصري القديم.

وقال الدكتور«مصطفى عبدالنبي»، خلال كلمته: «إن جامعة المنيا تسير وفق استراتيجية مفادها الحفاظ على التراث الإنساني والحضارة المصرية العريقة بما تمتلكه من مقومات بشرية تستطيع الإسهام في نهضة مصر وتقدمها وأنها بهذا الحدث تُكمل مسيرة أدوارها تجاه وطننا المعطاء»، مؤكدًا أن جامعة المنيا لا تقتصر في رؤيتها ورسالتها على العملية التعليمية والبحث العلمي ولكنها تؤدي أدوارها المنوطة بها داخل وخارج أسوارها.

كما ثمّن رئيس الجامعة مجهودات أعضاء البعثة الأثرية ومركز الدراسات والبحوث الأثرية بجامعة المنيا وكذلك أعضاء بعثة الحفائر بوزارة الآثار، لما بذلوه من أعمال حفائر واكتشافات في منطقة ستلعب دورًا كبيرًا في الترويج للثقافة والحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بدور مركز البحوث والدراسات الأثرية بالجامعة الذي يبذل قائموه طاقاتهم سعيًا منهم لنشر ثقافة الوعي الأثري والحضاري بين الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وعقب الاحتفالية قام وزيري السياحة والآثار ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة بالنزول إلى جبانة تونا الجبل لتفقد ما تم اكتشافه بالجبانة، التي أسفرت أعمال الحفائر بها عن اكتشاف خبيئة مومياوات تحتوي على العديد من المومياوات بكامل حالتها، ومومياوات كاملة بالزخارف والنقوش لم يُصبها أي تلف، وذلك أثناء عمل بعثة الحفائر الخاصة لجامعة المنيا بالمسح الأثري للمكان بالاشتراك مع وزارة الآثار بعد تحديدها نقاط عمل بمساحة 400متر تم تقسيمها إلى مربعات، حيث لاحظ فريق العمل هبوطا في منسوب الرمال في أحد المربعات بمنطقة العمل، ما قادهم إلى البدء من هذه النقطة وأسفر رفع الرمال عن اكتشاف بئر على عمق 8 أمتار عثر بداخلها تابوتان من الفخار في حالة سليمة وتابوت من الحجر الجيري وآخر من الخشب، وبعض الأواني الفخارية وبعض الأوستبراكات.

وفي أثناء استكمال رفع الرمال بهذه البئر والتي أخذت مسمى «A» لاحظ أحد أفراد البعثة هبوطا رمليا في المنطقة المجاورة لهذه البئر من الناحية الجنوبية وقام أعضاء البعثة بمساعدة العمالة برفع الرمال، وتم اكتشاف بئر على عمق 8 متر عثر بداخلها على مجموعة من المومياوات في حالة جيدة جدا وتضم بعضها نقوشا كتابية باللغة المصرية القديمة «الديموطيقية»و «اليونانية» كما تم العثور على قطع من الكرتوناج وعلى أوان فخارية للعجن، وتوابيت حجرية وفخارية نادرة وبرديات، وتم العمل في هذه البئر في جميع المحاور بمساحات طولية وعرضية والتي أخذت رقم «B» كما توصل فريق العمل إلى أنه يوجد أسفل هذه البئر عدة آبار أخرى أخذت أرقام c1 وc2، عثر بداخلها على قطعة من الكرتوناج وأوانى تقديم ومومياوات وتوابيت فخارية على شكل أسماك، ومومياوات أطفال وحيوانات نادرة وفي حالة جيدة جدًا.

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

مقبرة بيتوزيرس بتونا الجبل في المنيا

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

وزيرا الآثار والسياحة بجوار الأكتشاف الآثري بتونا الجبل

مومياء ملفوفة في كتان تم العثور عليها في غرف الدفن في مقبرة بيتوزيرس بتونا الجبل يرجع تاريخها إلى العصر البطلمي

مومياء ملفوفة في كتان تم العثور عليها في غرف الدفن في مقبرة بيتوزيرس بتونا الجبل يرجع تاريخها إلى العصر البطلمي

مومياء ملفوفة في كتان تم العثور عليها في غرف الدفن في مقبرة بيتوزيرس بتونا الجبل يرجع تاريخها إلى العصر البطلمي

مومياء ملفوفة في كتان تم العثور عليها في غرف الدفن في مقبرة بيتوزيرس بتونا الجبل يرجع تاريخها إلى العصر البطلمي

مومياء ملفوفة في كتان تم العثور عليها في غرف الدفن في مقبرة بيتوزيرس بتونا الجبل يرجع تاريخها إلى العصر البطلمي