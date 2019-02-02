شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مارس.. أولى جلسات محاكمة مصرفي متهم باختلاس 3.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، السبت، جلسة 5 مارس المقبل لبدء محاكمة المصرفي «عماد.ص- 34 سنة» لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 3 ملايين و521 ألفا و419 جنيهًا.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار جمال على عبداللاه وعضوية المستشارين عبدالناصر أبوالوفا أبوسحلي، وإيهاب محمد الطنطاوي ومحمد مصطفى بسيوني.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات المستشار أحمد رضا، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باختلاس 2 مليون و846 ألفا و9 جنيهات من المبالغ المودعة بالحساب المخصص لبحث وتسوية الاعتراضات الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمة ماكينات الصراف الآلي والمخول له بمفرده طبقا لاختصاصات وظيفته التعامل عليه عن طريق بطاقة الـA.T.M المسلمة له، إلا أنه قام بتحويل المبالغ المالية لحساباته الشخصية ما تسبب في الإضرار بأموال البنك.

وتضمنت التحقيقات اكتشاف مسؤولي البنك الجريمة عندما قام البنك بتحديث بعض الأنظمة الرقابية للمساعدة في إيجاد آلية لضبط الحسابات الوسيطة بالفرع والمخصصة لإثبات قيمة استخدام البطاقات بكل فرع وبحصر وتحديد الحركات التي لم تتم تسويتها آليا وما زالت معلقة بحسابات بطاقات الإدارة تبين قيام المتهم باختلاس الأموال.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم حقق لنفسه وأهله كسبا غير مشروع قدره 674 ألفا و710 جنيهات تمثلت في مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدرها المشروع، واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه باختلاس مبلغ 230 ألف جنيه وهو جزء من المبلغ المختلس والمحقق به كسب غير مشروع.

يذكر أن محكمة الجنايات عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 28 مليونًا و487 ألفا و825 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 26 مليونًا و969 ألفا و253 جنيها.