شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» توقع بروتوكولي تعاون مع «كينجز البريطانية» والجامعة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برتوكول تعاون مع جامعة كينجز البريطانية، وآخر مع الجامعة الأمريكية وجامعة كينجز بشأن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وجيفري آدامز السفير البريطاني بالقاهرة.

وقالت د. هالة السعيد إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في العنصر البشري، وفى إطار الاهتمام بتطوير الجهاز الإداري للدولة وتماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري والذى يعد إحدى الركائز الرئيسية لخطط عمل الوزارة.

وأضافت السعيد أنه وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة كينجز، تتم إتاحة برامج خاصة لتأهيل القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال أفضل البرامج والتعاون مع أفضل الجامعات البريطانية الموجودة وهي جامعة كينجز، حيث تتم إتاحة برامج ماجستير في السياسات العامة والقيادة الرشيدة والحوكمة، مشيرة إلى أن البروتوكول الثلاثي بين الوزارة وجامعة كينجز والجامعة الأمريكية بالقاهرة يهدف إلى إتاحة منح ودورات تدريبية متخصصة موجهة لموظفي الجهاز الإداري، حيث تنقسم الدراسة من خلال هذا البرنامج إلى جزء تتم دراسته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجزء آخر تتم دراسته بجامعة كينجز بإنجلترا، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتدريب التي تنفذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وذكرت أنه سيتم قريبًا تعميم هذه التجربة، في إطار البروتوكولات الموقعة، لتشمل عددا من الجامعات المصرية المرموقة.

بروتوكولي تعاون بين وزارة التخطيط و جامعة كينجز البريطانية والجامعة الأمريكية‬

ومن جانبه، أعرب جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، عن سعادته لكون زيارته الأولى لوزارة التخطيط تشهد واقعة توقيع تلك البروتوكولات الهامة.

كما أعرب آدامز عن ثقته في أن جامعة كينجز، كإحدى الجامعات الرائدة على المستويين البريطاني والعالمي، ستكون شريكًا ناجحًا للحكومة المصرية في تحقيق أهداف هذه البروتوكولات.

وأضاف أنه لا يرى ما هو أكثر أهمية من تحسين قدرات وفعالية الخدمات العامة، في ضوء البرنامج الطموح للإصلاح الإداري الذي تقوده وزارة التخطيط، والذي سيعود بالنفع على كافة أطياف الشعب المصري.

وأوضحت د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وجامعة كينجز البريطانية هي خطوة مهمة في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، من أجل النهوض بالكفاءات الشابة الموجودة بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن الاتفاقية تأتى كذلك تحقيقًا لاستراتيجية مشروع رواد 2030، وفي إطار البروتوكول المبرم بين وزارة التخطيط وبنك مصر والبنك الأهلي والذي نص على وجود محور خاص بمنح تدريبية متعددة في عدد من التخصصات تدعم العاملين بالجهاز الإداري في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن جامعة كينجز تعد من أفضل الجامعات التي تقدم برامج في مجالات السياسات العامة والقيادة الرشيدة وغير ذلك من تخصصات من الأهمية اتاحتها للقيادات الوسطى بالجهاز الإداري قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أنه سيتم تحديد معايير الترشح لتلك البرامج قريبًا تمهيدًا لتنفيذها في أقرب وقت.

وأعرب فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية، عن فخر الجامعة بالمشاركة بتلك الفرصة المتميزة لخدمة الشعب المصري والحكومة المصرية عبر هذا البرنامج الهام، مؤكدًا أن مصر هي مهد الحضارة والإبداع، متمنيًا جذب العديد من خارج مصر ليشهدوا المشاركة بالنهضة المصرية الحديثة في مجالات العلوم والتعليم والهندسة والفنون وغيرها، موضحًا أن هذا الحدث يأتي للوقوف يدًا بيد مع الحكومة المصرية لتقديم هذا المشروع الطموح لتأهيل وتدريب الجيل القادم من القيادات الحكومية من موظفي الخدمة العامة.

ومن جانبه، أعرب د.أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثل الحكومة المصرية في إدارة الجامعة، عن سعادته في المساعدة في تأهيل الكوادر التي تعدها الحكومة عبر برنامج رواد 2030، مبديا سعادته بالعمل مع أحد أهم الجامعات المصرية، لإعداد الكوادر الإدارية. فيما تقدم د. طيب شاه، نائب رئيس جامعة كينجز البريطانية، بالشكر لوزارة التخطيط لتوقيع هذا البروتوكول الهام والذي يسمح بتقديم الدعم والمساعدة لتنمية قدرات الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية معبرًا عن فخره بالمشاركة في عملية الانتقال والتحول والتي تُعد بمثابة محرك جديد للدولة المصرية.

وأضاف أن إتاحة القدرة على العمل بمصر تمثل تجربة مثيرة بما يُعد حافزًا لكل الجامعات العالمية للتعاون مع الحكومة المصرية.

وقع البروتوكول عن وزارة التخطيط المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، والسيد فرنسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود.طيب شاه، نائب رئيس جامعة كينجز.