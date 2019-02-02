شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يستقبل طائرة شحن جديدة لضمها لأسطول مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماشيا مع توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتنفيذ خطة تحديث اسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوي بالتزامن مع تنفيذ خطة تحديث اسطول الركاب لتحقيق رضا العملاء في مختلف مجالات النقل الجوي.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى بيان إنه وصلت اليوم إلى مطار القاهرة قادمة من مطار دريسدن بألمانيا الطائرة الثانية من طراز الايرباص A330 200 حمولة 59 طن بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع لتنضم لأسطول شركة الشحن الجوى لتصبح تضم طائرتين من هذا الطراز العريض.

وأضاف عادل أنه سيساهم أسطول طائرات الشحن الجوى بعد تحديثه بشكل فعال فى نقل الصادرات المصرية التى تشهد تزايدا إلى أوروبا وأفريقيا ودول العالم خاصة مع عمليات التطوير فى قرية بضائع مطار القاهرة والمطارات المصرية وافتتاح مطارات جديدة.

ومن جانبه، قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى إنه تم تحويل الطائرة فى شركة EFW العالمية المتخصصة في صيانة و تحويل الطائرات بترخيص من شركة ايرباص العالمية كما انه من المتوقع انضمام الطائرة الثالثة بعد ستة اشهر وجاري دراسة ضم طائرتين إضافيتين ليكون في أسطول الشركة ٥ طائرات من هذا الطراز بخلاف استغلال الفراغات المتاحة علي طائرات الركاب مما يزيد من القدرة الاستيعابية لشحن البضائع في ظل زيادة حجم الصادرات المصرية .