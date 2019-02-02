شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: افتتاح 5 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات خلال العام الماضى 2018، حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 8000 مدرسة ومركز شباب لعدد أكثر مِن 600 ألف مستفيد وبناء قدرات 4 آلاف كادر فى مجال خفض الطلب على المخدرات، وكذلك تم تنفيد العديد من المبادرات التوعوية والعروض المسرحية تتلائم مع طبيعة الجمهور فى المناطق العشوائية التى تم نقل سكانها إلى مناطق جديدة أمنة مثل "حى الأسمرات وغيط العنب".

جاء ذلك خلال رئاسة "والى" اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وعرض عمرو عثمان، مدير الصندوق، أبرز ما تم تنفيذه على مدار عام 2018 فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تم إنتاج حملة توعوية رقمية بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم إنتاج 4 عروض مسرحية توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات وكذلك تنظيم حملة انت أقوى من المخدرات" فى الجامعات المصرية بمشاركة أكثر من 30 ألف مستفيد اضافة إلى تنفيذ المرحة الرابعة من الحملة الإعلامية " انت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والتى حققت زيادة فى نسب الاتصال على الخط الساخن للصندوق "16024" 400% كما حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى بأكثر من 37 مليون مشاهد.

وأضح أنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبه التعاطى إلى 12% بعدما كانت 24% كما تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضى وانخفضت نسبه التعاطى إلى 2.9% بعدما كانت 12%، إضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفى العديد من الوزارات والجهات التابعة لها وفى حالة ثبوت أى موظف يتعاطى المخدرات يتم إيقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بأعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة للخط الساخن، فقد بلغ عددهم 116.517 ألف مريض خلال عام 2018 بعدما كان 74 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية خلال عام 2015 وذلك نتيجة زيادة عدد المراكز العلاجية إلى 22 مركز علاجى متخصص لعلاج مرضى الإدمان بعدما كانت 12 مركز فقط عام 2014 وكذلك زيادة نسبه علاج الإناث من 3% عام 2017 إلى 7% عام 2018 وذلك من إجمالى الحالات المتقدمة للعلاج، بسبب افتتاح أقسام متخصصة لعلاج الإناث، كما تم دعم مشروعات صغيرة للمتعافين من الادمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى من خلال توفير قروض بقيمة 1.5 مليون جنيه حتى الان.ك وانه لاستمرار التواصل مع صناع الدراما ورصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات وتحليل مضمونها من خلال المرصد الاعلامى للصندوق تم خفض نسبة مشاهد تعاطى المخدرات فى الاعمال الدرامية من 3.7%عام 2017 إلى 2% عام 2018 وخفض نسبة مشاهد التدخين من 13% عام 2017 إلى 6.2% عام 2018 .

كما استعرض مدير الصندوق خلال الاجتماع المستهدف خلال عام 2019 إجراء مسح قومى عن ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتوحيد البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية وتجنب الازدواجية، وسيتم على ضوء المسح إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان " 2019-2022"، وكذلك تنفيذ برامج وقائية ورفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات داخل "10 الاف مدرسة و500 مركز شباب و40 جامعة حكومية وخاصة ومعهد عالى"، كما سيتم إطلاق مرحلة جديدة من حملة " انت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب الدولى محمد صلاح تستهدف 40 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى وكذلك سيتم انشاء 3 دبلومات لخفض الطلب على المخدرات ب 3 جامعات حكومية وذلك بناءا على طلب هذه الجامعات بعد نجاح الكبير من تخريج اول دفعة من الدبلومة المتخصصة فى خفض الطلب على المخدرات فى جامعة القاهرة، كما أنه من المستهدف افتتاح 5 مراكز علاجية جديدة لمرضى الادمان خلال عام 2019ً فى محافظات " المنيا، مطروح، الفيوم، سوهاج، الاسكندريةّ" ليصل عدد المراكز خلال العام الجارى الشريكة مع الخط الساخن إلى الى 27 مركز متخصص .

ووجهت "غادة والى" باستمرار تنفيد المبادرات التوعوية حول أضرار تعاطى المخدرات للمواطنين فى حىً الاسمرات وكذلك فى المناطق العشوائية والتى تم نقلهم إلى مساكن جديدة مثل منطقة غيط العنب وأنه تم تنفيذ 47 ليلة عرض مسؤل.