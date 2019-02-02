وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الزامبية التعاون فى الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتورعزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كابامبا مولينجا وزيرة الثروة السمكية والانتاج الحيواني بدولة زامبيا لبحث أوجه التعاون بين البلدين في كل مجالات الانتاج الحيواني والثروة السمكية وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال وسوف تستمر المباحثات خلال الأيام القادمة. حضر اللقاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وسفير زامبيا في القاهرة والدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. وتاني زيارة وزيرة زامبيا للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الثروة السمكية والانتاج الحيواني هناك استكمالا للمباحثات التي أجراها ابوستيت لزامبيا الأسبوع الماضي واستقبله خلالها ادجار شجوا لونجو رئيس زامبيا. وكان وزير الزراعة قد قام خلال الزيارة بافتتاح أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في زامبيا وأيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية جديدة هناك.

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