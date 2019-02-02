شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة بالمشاركة فى حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن ببنى سويف.. يأتى ذلك إيماناً من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم لمساعدة المرضى. فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى .

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