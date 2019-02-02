تشغيل أول ترام مكيف بالإسكندرية خلال 20 يومًا

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قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه من المقرر البدء في تشغيل أول عربة ترام مفصلي قادمة من أوكرانيا خلال 20 يومًا، بعد الانتهاء من التخليصات الجمركية وتجربتها بالهيئة، وذلك ضمن 15 ترام تم التعاقد عليها مؤخرًا، مضيفًا أنه من المقرر توريد 7 وحدات ترام أخرى في شهر يوليو القادم، وقبل انتهاء عام 2019 سيتم توريد باقي وحدات الترام ليتم البدء في تشغيلها بشوارع الإسكندرية، كأول تجربة من نوعها في الجمهورية، مؤكدًا أن وحدة الترام الجديدة بها مميزات تفوق وحدة الترام القديمة.
وأشار عليوة إلى أن وحدة الترام الجديدة تتميز بأنظمة أمان عالية، بالإضافة إلى أنه لا يسير إلا عند التأكد من إغلاق جميع الأبواب، كما أن بها نظام الرمالات الإلكترونية التي تمنع تزحلق الترام أثناء السير. ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تهنئة لأهالي الثغر بوصول أول وحدة ترام مفصلى قادمة من
وأشار عليوة إلى أن وحدة الترام الجديدة تتميز بأنظمة أمان عالية، بالإضافة إلى أنه لا يسير إلا عند التأكد من إغلاق جميع الأبواب، كما أن بها نظام الرمالات الإلكترونية التي تمنع تزحلق الترام أثناء السير.
ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تهنئة لأهالي الثغر بوصول أول وحدة ترام مفصلى قادمة من دولة أوكرانيا، مؤكدًا أن الهيئة العامة للنقل العام والركاب بالإسكندرية برئاسة اللواء خالد عليوة هي المسؤولة عن إنهاء الإجراءات اللازمة لاستلامها من ميناء الإسكندرية.
وأضاف، أن المحافظة تحرص بجميع أجهزتها على دعم وسائل النقل العام بها بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديثة والمميزة ومتطور وصديق للبيئة ويحافظ على صحة المواطنين.
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