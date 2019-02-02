انت الان تتابع نائب عن إنشاء كلية للفنون بالأزهر: دليل على الانفتاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بمقترح شيخ الأزهر الشريف بإنشاء كلية للفنون الجميلة بجامعة الأزهر من أجل تنمية المواهب الأزهرية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تدل على دعم الأزهر ورعايته للفنون الجادة والهادفة، وتوجه نحو الانفتاح على العلم ومواكبة تطور الحياة، موضحا أن الكثير من طلبة المدارس الأزهرية الموهوبين في مجال الفن التشكيلي يعانون من عدم وجود كليات فنية متخصصة "جميلة أو تطبيقية" تابعة لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى مشكلة القوانين واللوائح داخل الجامعات، التى تمنع طلبة المدارس الأزهرية من الالتحاق بالكليات الفنية التابعة لجامعات أخرى.
وأضاف بركات، أن افتتاح كلية للفنون الجميلة سيحتوي هذه المواهب ويطورها، مع الحرص على أن يكون فيها أقسام مثل العمارة والديكور والنحت والتصوير وجرافيك، وكذلك عمل اختبارات قدرات للطلاب قبل الالتحاق بها كما في باقي الجامعات.كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تقدم باقتراح جديد
وأضاف بركات، أن افتتاح كلية للفنون الجميلة سيحتوي هذه المواهب ويطورها، مع الحرص على أن يكون فيها أقسام مثل العمارة والديكور والنحت والتصوير وجرافيك، وكذلك عمل اختبارات قدرات للطلاب قبل الالتحاق بها كما في باقي الجامعات.
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تقدم باقتراح جديد يقتضى دراسة إنشاء كلية للفنون الجميلة بجامعة الأزهر من أجل تنمية المواهب الأزهرية.
وقال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر لشؤون التعليم، إن شيخ الأزهر يعتني كثيرا بالمواهب سواء في المعاهد الأزهرية أو في جامعة الأزهر ويحرص على مقابلتهم ورفع معنوياتهم وحثهم على مواصلة النجاح.
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