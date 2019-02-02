شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: يوليو القادم موعد صرف علاوات وترقيات العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة، عن الموعد القانونى لصرف العلاوت والترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون يوليو القادم.

وأوضح الشيخ خلال ورشة تدريبية للجهاز بالعين السخنة، أن أول من طبقت عليهم العلاوة وفقًا للقانون، مر على حصولهم على العلاوة ثلاث سنوات وهى المدة المنصوص على دورية العلاوات والترقيات بمرورها، حيث صرفت لهم يوليو 2016.

وأشار الشيخ أن الجهاز و وزارة المالية يدرسان الأعداد المقرر صرف العلاوة لهم، لتجهيز المخصصات المالية اللازمة، وذلك بناء على بحث الجهاز للمستحقين.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز الإدارى للدولة شهد ترقيات وعلاوات خلال عام 2012، وكذلك استكمل الدولة الترقيات خلال 2013، واستكملت حركة الترقية فى 2014، لذلك فأن الغالب الاعظم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تم ترقيتهم.

وأضح الشيخ أن الترقيات تحدث لمن هم على الدرجة الثالثة، بعد مرور ثلاث سنوات، ولمن هم على الدرجة الثانية بعد مرور ست سنوات على وصلهم للدرجة، و تدرس العلاوات فى الوقت الراهن نظرًا لمرور ثلاث سنوات على آخر حركة ترقيات منذ إقراره، وهى المدة المحددة لدراسة الترقيات فى أحكام الفانون.