الأرصاد تعلن طقس الأحد: مائل للدفء.. والقاهرة 22

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق،كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 20

دمنهور 07 20

الإسكندرية 07 19

بلطيم 07 19

مطروح 09 19

السلوم 10 21

سيوة 03 24

بورسعيد 14 19

دمياط 13 19

الزقازيق 08 20

الاسماعيلية 05 21

السويس 10 21

العريش 13 20

رفح 13 19

رأس سدر 11 21

نخل 00 21

نويبع 13 23

طابا 12 21

كاترين 00 19

الطور 12 20

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 09 22

بنى سويف 08 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 08 25

الأقصر 07 26

أسوان 10 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 12 25

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24​