مصر | سقوط المتهمين الهاربين في واقعة إطلاق أعيرة نارية على 4 أشخاص بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط المتهمين الهاربين في واقعة إطلاق أعيرة نارية على 4 أشخاص بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهمين الهاربين في واقعة إطلاق أعيرة نارية على أربعة أشخاص ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، بدائرة قسم ثالث أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا مفاده بالعثور على كل من "خالد.إ.س.ع"، عاطل، 28 سنة، ومقيم القاهرة، متوفي إثر إصابته بطلق ناري بالأذن اليسرى، "ياسر.س.س"، خفير خصوصي، 30 سنة، ومقيم بالمنيا، متوفى إثر إصابته بثلاثة طلقات بالصدر والبطن والذراع الأيسر، داخل سيارة ملاكي، بالكيلو 50 طريق الواحات، دائرة القسم، ووجود آثار طلقات نارية بجسم السيارة، والعثور بداخلها على رخصة تسيير باسم عبد الناصر.ع.ا.م.ع، و3 توكيلات بيع لذات السيارة آخرهم لصالح المتوفى الأول، بندقية آلية عيار 7.62×54 مم.

وكما ورد لمأمور القسم إشارة بوصول كلًا من "محمد.إ.ح.م"، خفير خصوصي، 16سنة، ومقيم القاهرة، مصاب بطلقتين ناريتين بالصدر، لمستشفى السعودي الألماني، بالقاهرة، "عيد.م.ع.م"، خفير خصوصي، 18 سنة، ومقيم القليوبية، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيمن (لا يمكن استجوابه) لمستشفى الدمرداش، بالقاهرة، وما قرره الثالث، بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتوفي الثاني أخبره خلاله بحضور المدعو "محمد.ا" وآخرون، مشهور عنهم سرقة مواد البناء من المجتمعات العمرانية الجديدة لسرقة مواقع بمنطقة خلف مطار أكتوبر، واتفقا على سرقته وسيارته وما بها من متعلقات، ولدى حضور الثاني وبصحبته الأول وآخر (مجهول) وتقابلهم مع الثالث والرابع، وإستشعارهم بتواجد الجناة بالمكان وأطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية نتج عنها مقتل الأول والثاني وإصابة الثالث والرابع، وإتهامه المدعو "محمد.ا" وآخرين، بإرتكاب الواقعة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده عن ضبط الأخير، وتبين أنه يدعى "محمد.ب.ط.م" عاطل، 44 سنة، ومقيم القاهرة، والتوصل إلى تشكيل عصابي، يتزعمه ثلاثة أشقاء تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مواد البناء من المشروعات الكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ووجود خلافات بينهم حول تقسيم متحصلات سرقة سابقة وانقسامهم إلى طرفين "طرف أول" المتوفيان والمصابان، وكل من "محمد.ب.ط.م" عاطل،41 سنة، ومقيم بالقاهرة وأصل بلدته أسيوط، نجله ياسر.م.ب، عاطل، 20 سنة، ومقيم بذات العنوان، "طرف ثاني" شقيق الخامس "ياسر.ب.ط" عاطل، 48 سنة، شقيقه رجب وشهرته "سعيد"، عاطل، 45 سنة، المقيمان بالقاهرة، وأصل إقامتهما أسيوط، صديقه "عبده.ع.م"، خفير خصوصي، 25 سنة، ومقيم بالقاهرة.

وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى توجه السابع والثامن يوم الواقعة بالسيارات خاصتهما لسرقة حديد تسليح من المشروع عمل التاسع، ولدى علم الخامس أستعان بالسادس والمجني عليهم،"وبحوزتهم (السلاح الآلي) المعثور عليه، لإستيقاف الطرف الثاني والإستيلاء على سياراتهم وما بحوزتهم من مسروقات، وأثناء تواجد الطرف الأول بمكان العثور قام بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل، وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم محدثين إصابة الأول والثاني والثالث والرابع، التي أودت بحياة الأول والثاني، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وبتكثيف رجال المباحث جهودهم تمكنوا من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة وهي ملك "أحمد.ح.ع.ع.ا"وكان يستقلها وقت إرتكاب الحادث كل من "صابر.ع.ف.ض"، صاحب محجر بمكان الحادث، 36 سنة، ومقيم كرداسة، المحكوم عليه الهارب في قضية (عاهة مستديمة)، "شريف.ع.ع.ا.ن" سائق، 35 سنة، ومقيم الفيوم، قائد السيارة المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابات المختصة، أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما إعترف الأول، أنه علم بقيام بعض الأشخاص (الطرف الأول)، باستيقاف السيارات النقل المحملة بالرمال عقب خروجها من المحجر ملكه،،والإستيلاء على متعلقات مستقليها مما آثار حفيظته، فقام بإحضار بندقية آلية وطلب من الثاني توصيله بالسيارة المشار إليها وتوجها لمكان الحادث، ولدى مشاهدته للمذكورين أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية، وفرا هاربين، وأيد الثاني أقواله وبإرشاد الأول أمكن ضبط السلاح المستخدم بندقية آلية عيار 7.62×39 مم، و5 طلقات من ذات العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.