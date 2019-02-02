"مصر للطيران" تسير 128 رحلة من مطار القاهرة لنقل أكثر من 11 ألف راكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت 128 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها أكثر من 11 ألف راكب.
وسيرت الشركة 33 رحلة جوية إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل أكثر من 3 آلاف سائح سائح مصري وأجنبي حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى.
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