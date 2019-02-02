"العصار": نسخر إمكانياتنا لصالح المواطن .. ومصنع الورق سيخدم الصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على

أعرب اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعادته بتوقيع بروتوكولي تعاون مع عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، لإنشاء مستشفى للصحفيين ومصنع للورق، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين من النقابات المهمة التي تشمل رجال الفكر والإعلام ولها تاريخ عريق في مصر. وأضاف: "يهمنا ويسعدنا أن نتعاون مع النقابة في أي أعمال تتم سواء في الإشراف كاستشاري للمستشفى أو في أي أعمال أخرى."

وعن البروتوكول الموقع مع مؤسسة الأهرام لإنشاء مصنع للورق؛ قال العصار: "إن مؤسسة الأهرام من أكبر المؤسسات الصحفية الموجودة في مصر، وتقوم بدور كبير جدا، ويهمنا أن ننشئ مصنعا للورق مع هذه المؤسسة المهمة، والذي سيخدم الصحافة المصرية بأسرها"، لافتا إلى أن مصر تحتاج إليه بشدة في ظل عدم توفر مصنع للورق في مصر.

وأضاف العصار: "نسخر كل إمكانيات الإنتاج الحربي لصالح المواطن، إضافة إلى اعتنائنا بالجودة والسعر الجيد، فمعيارنا السرعة والجودة والسعر المناسب".

ولفت العصار إلى أن البروتوكول الخاص بالمستشفى ينظم الأنشطة والأعمال، ومن ثم يتم تحديد مقاول التنفيذ ودراسة الجدوى والرسومات والأرض والمجسات وكل الأعمال المتعلقة، والتي ستتم على أحسن ما يكون.

وتابع العصار: "نتمتع بخبرة كبرى، وسيكون لنا دور في اختيار كل المعدات الخاصة بالمصنع، كما سنقوم بكل ما نستطيعه كوزارة ومصانع وهيئة في تقديم كل الدعم للمشروعين".​

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