محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، والتعامل معها، وايجاد حلول لها بالتواصل مع مختلف الجهات، وذلك من خلال تقريرٍ شامل يوضح ما تم خلال العام الماضي.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، إلى جهود وزارة التربية والتعليم في التعامل مع الشكاوى الواردة وأهمها شكاوى وطلبات نقل الطلاب من التعليم الأزهري أو التعليم الفني للتعليم العام، ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وشكاوى عجز المدرسين في بعض التخصصات بالإضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية للمدارس.
وكان لشكاوى أولياء أمور طلبة الصف الأول الثانوى بشكله الجديد بشأن تعارض مواعيد الامتحانات مع أعياد بدء العام الجديد دور هام في توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم بتلبية رغبات أولياء الأمور وتعديل مواعيد الامتحانات لتبدأ بعد عيد الميلاد المجيد.
كما تفاعلت الوزارة مع شكاوى من مصريين عائدين من الخارج بمراحل تعليمية مختلفة (مناهج ذات طبيعة خاصة) بشأن التحاقهم بالمدارس المصرية، وبعرض الموضوع على المستشار القانوني للوزير تم اعتماد قبولهم بالمدارس المصرية بعد عقد امتحان مستوى تحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشكاوى الموحدة": استجبنا لشكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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