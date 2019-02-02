النائب تامر الشهاوي: إطلاق مشروع "بحب السيما" لاستعادة القوة الناعمة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على

أعلن النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، عن إطلاق مشروع قومي يهدف إلى إحياء القوة الناعمة لمصر تحت عنوان "بحب السينما".

وأوضح "الشهاوي" في بيان صحفي له، أنه إيماناً بقوة مصر الناعمة، ومدى تأثيرها فى الداخل والخارج، نطلق من أجلها مبادرة إحياء القوة الناعمة المصرية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد "عضو لجنة الدفاع والأمن القومي"، أن مشروع بحب السيما يستهدف إعادة تشكيل وعى ووجدان المصريين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، واستعادة الهوية المصرية.