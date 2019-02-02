تأجيل إعادة محاكمة 32 متهمًا في قضية "فض اعتصام النهضة" لـ 6 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال المرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.