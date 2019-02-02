23 فبراير.. الحكم في دعوى ابنة الشاطر لإلغاء التحفظ على أموالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من فاطمة الزهراء ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، التي تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها، لجلسة 23 فبراير الجاري، للنطق بالحكم.

واستندت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون، باعتبارها لجنة إدارية لا يجوز لها فرض الحراسة والتحفظ على الأموال الذي يلزم له حكم قضائي.

كانت محكمة القضاء قد أصدرت حكمًا في وقت سابق، بعدم قبول دعوى ابنة الشاطر، والتي طالبت برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر استنادًا الى أن المدعية مدرجة بموجب حكم الجنايات على قوائم الإرهابين، ومن ثم فإن الأثر المباشر لذلك هو التحفظ على أموالها.