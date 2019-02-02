مصر | السجن المشدد عامين لـ4 متهمين انتحلوا صفة رجال تموين بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المشدد عامين لـ4 متهمين انتحلوا صفة رجال تموين بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسيني، بالسجن عامين، مع الشغل والنفاذ وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، غيابيا لثلاثة متهمين وحضوريا لآخر، في اتهامهم بانتحال صفة رجال تموين بالمقطم.

وكانت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، قد أحالت كل من:"أ.ص"، و"م.ف"، و"ج.م"، و"ن.ا"، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بانتحال وظيفة رجال التموين، وتقليد خاتم رسمي، وتزوير كارنيهات منسوب صدورها للجمعية المصرية لمتضرري حرب الخليج، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك، والاستيلاء على مبالغ مالية من "م.م"، صاحب محل، بعد إيهامه بأنهم رجال تموين"

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم، من صاحب محل، يدعى "م.م"، يفيد قيام 4 أشخاص، بالنصب عليه وإيهامه أنهم رجال تموين والاستيلاء منه على مبلغ 400 جنيه، غرامات مخالفات، وبإرشاده تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم للنصب على المواطنين وابتزازهم للحصول منهم على مبالغ مالية حتى لا يتم تحرير مخالفات لهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، التي قضت غيابيًا للأول والثاني، والثالث، وحضوريًا للمتهم الرابع 6 أشهر عن كل تهمة، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.