مصر | فحص 25 شخصا مشتبها بهم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 25 شخصا مشتبها بهم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد عبدالتواب، واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، في مجال المرور تم ضبط 11 سحب متنوع، 30 نموزج 125، 25 حالة اشتباه، وفي مجال المرافق تم ضبط 75 كرسيا، 12 ترابيزة، 5 ميزان، 6 ترولي، 43 ترابيزة، 8 استاند، 6 مليكان.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة



حصلت بوابة "الخليج 365"، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة، التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وشملت الحركة تعيين الرائد سامح بدوي رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، والرائد أحمد صبري رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، ونقل الرائد فريد مصطفى من فرقة الهرم إلى رئيس نقطة الرماية.

وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، والرائد أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.

وكما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط اكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.

