أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم مارثون رياضي في مدينة 15 مايو تحت شعار "شباب ضد المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم مارثون رياضي في مدينة 15 مايو تحت شعار "شباب ضد المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارًا لفاعليات حزب مستقبل وطن في إطار السياسة التي يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية، نظم حزب مستقبل وطن أمانة بالقاهرة، مارثون رياضي في مدينة 15 مايو ، وتحت شعار "شباب ضد المخدرات" اطلاقا من امام جهاز 15 مايو مرورًا بالطريق الدائرى وصولا لنقطة الانطلاق بمشاركة بعض قيادات وأعضاء الحزب.

فضلا عن تنظيم زيارة لطلاب المدارس وأعضاء الحزب لمعرض الكتاب بالإضافة لإقامة منفذين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة بدر والخليفة وكذا توزيع عدد 300 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة عين شمس.

واضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تنظيم دورة رياضية لكرة القدم بمركز شباب قرية قلندول بمركز ملوى ولمدة 9 ايام بمشاركة عدد 32 فريق.

واضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات، وتقديم العلاج اللازم بالمجان بقرية الموهوب بمركز الدخلة فضلا عن توزيع 200 بطانية على الأسر الفقيرة بقرية درب الأربعين يمركز باريس.