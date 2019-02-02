الأرصاد: انتظروا هذه الظاهرة الأسبوع الجاري

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خبير أرصاد جوية: ظاهرة جوية غير مألوفة تنتظر مصر الأسبوع الجاري تؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بـ7درجات مئوية وتؤثر على الملاحة الجوية

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد مصر الأسبوع الجاري ظاهرة جوية غير مألوفة، وهى تعاقب الفصول السنوية الأربعة "الصيف، والشتاء، والربيع، والخريف"، فى أسبوع واحد، نتيجة للتغيرات فى التوزيعات الضغطية للجو، وهذا أمر غير معتاد فى مصر منذ سنوات كثيرة، مضيفاً: "نحن الآن فى منتصف فصل الشتاء، وتكون جميع الكتل الهوائية المؤثرة على مصر قادمة من وسط وجنوب أوروبا وهو ما يتسبب فى انخفاض درجات الحرارة فى فصل الشتاء وهذا ما اعتدنا عليه".

وأكد سعودي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": هناك بعض التوزيعات الضغطية فى طبقات الجو العليا، تتسبب فى هطول الأمطار فى فصل الشتاء، ولكن ما نلاحظه من توقعات درجات الحرارة للأسبوع الجاري، حدوث أشياء غير مألوفة، فمن اليوم وحتى يوم الإثنين القادم سيكون هناك استقرار في درجات الحرارة وسيكون الجو بها شتويا معتدلا

وأكد سعودي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": هناك بعض التوزيعات الضغطية فى طبقات الجو العليا، تتسبب فى هطول الأمطار فى فصل الشتاء، ولكن ما نلاحظه من توقعات درجات الحرارة للأسبوع الجاري، حدوث أشياء غير مألوفة، فمن اليوم وحتى يوم الإثنين القادم سيكون هناك استقرار في درجات الحرارة وسيكون الجو بها شتويا معتدلا خلال النهار، وشديد البرودة ليلاً، وهدوء فى سرعة الرياح، وعدم وجود فرص لسقوط الأمطار، ولكن توجد شبورة مائية، وهذا الأمر طبيعى خلال فصل الشتاء. وتابع: اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم وحتى يوم الخميس سيكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وقد تصل درجات الحرارة العظمى لـ26 و27 درجة، مئوية، وهذا أعلى من المعدل الطبيعى لها خلال هذا الوقت من العام بـ7 درجات مئوية، وسيصاحبها رياح ونشاط للرمال والأتربة، على شمال الجمهورية وسيمتد تأثيرها لمحافظات الوجه البحرى، والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، وتكون عنيفة على الطرق الصحراوية. (اقرأ أيضا: رياح وغيوم.. طوارئ في الأقصر تحسبا لسقوط أمطار) وأوضح خبير الأرصاد: "خلال هذه الفترة تكون الأجواء شبه صيفية، وبحكم سرعة الرياح تكون الأجواء شبه ربيعية أيضا، لأن الربيع يتأثر بالرياح الخماسينية، التى ترتفع بها درجات الرحرارة ارتفاعا مؤقتا، مما يؤدى إلى إثارة الرياح والأتربة، واضطراب فى حركة الملاحة الجوية، ثم تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى اعتباراً من يوم الجمعة القادم. وأشار سعودي إلى التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يشهد الأسبوع الجاري أجواء 4 فصول، فتكون الأجواء شتوية من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل، ومن الثلاثاء إلى الخميس تكون الأجواء صيفية وربيعية فى نفس الوقت ثم العودة إلى الأجواء شبه الخريفية بداية من يوم الجمعة. (اقرأ أيضا: غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس) وأوضح أن التنبؤ بحالة الطقس يعتمد فى الأساس على "التوزيعات الضغطية" على سطح الأرض، وفى طبقات الجو العليا، وعلى المنطقة التى تأتى منها الكتلة الهوائية، "أوروبا، آسيا، الصحراء"، ففى حالة وجود مرتفع جوى يكون جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أعلى من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به،‏ وعند قدوم الرياح من أوروبا تصبح درجات الحرارة منخفضة. وفى حالة وجود منخفض جوى، يكون جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أقل من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به، وقدوم‏

الرياح من شبه الجزيرة العربية -مثلما سيحدث يوم الثلاثاء المقبل- يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة. وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تعتمد فى توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية على ثبوت "التوزيعات الضغطية"، فإذا ظلت التوزيعات ثابتة لأكثر من يوم، تكون التوقعات صحيحة بنسبة 100%، أما إذا حدث اختلاف فى هذه التوزيعات، فلا تكون التوقعات صادقة بنسبة 100%. (اقرأ أيضا: الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار)وحسب هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية، تنشط على جنوب سيناء.

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