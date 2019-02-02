شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية المقرر عقده يومي 3 و4 فبراير الجاري في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان مجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أعلن عن تنظيم المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن فعاليات الزيارة التاريخية والأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال المؤتمر العديد من الجلسات العلمية التي تناقش عدة محاور وهي: منطلقات الأخوَّة الإنسانية والتي ستفتح النقاش بين المتحدثين والحضور حول أفضل السبل لإرساء ثقافة السلم، وسيناقش المحور الثاني المسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية.

كما سيناقش المؤتمر في محوره الثالث، التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية بمختلف أشكالها. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لديها نهج راسخ قائم على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي يقودها شيخ الأزهر من أجل نصرة قضايا الأمة ونشر ثقافة التعايش المشترك والسلام والاعتدال والتصدي لدعاة التطرف والإرهاب.