شكرا لقرائتكم خبر عن حملات الجيزة: استرداد 2180 فدان أراضي أملاك للدولة بالواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، اليوم، السبت، حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية عشرة التي بدأت خلال الشهر الماضي.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تنظيم عدد من الحملات بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى خلال الشهر الحالي، تمكنت من استرداد 2180 فدان أراضي أملاك للدولة وأراضي زراعية و9927 مترا مربعا أراضي مبان، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ 34 قرار إزالة لتعديات على الأراضي، تمثلت في مبان وغرف مقامة بالطوب وأسوار خرسانية، بالإضافة إلى إزالة سواتر ترابية وزراعات غير مثمرة وأسوار خرسانية بمركز الواحات البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية باستمرار حملات الإزالات والتعديات بإزالة كافة أشكال التعدي، حفاظاً على أملاك الدولة.