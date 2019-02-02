شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد المخططات التفصيلية لمنطقتي غيط النصارى والزوايد بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن ورود كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم ٣- ٥٧٨ بتاريخ ٢٠١٩/١/٦، والمتضمن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخططات التفصيلية للبلوك رقم ١ بغيط النصارى المجاور لتقسيم الهدى النبوى من الناحية الشرقية، وكذلك منطقة الزوايد الواقعة خلف سور مصنع الغزل والنسيح بمدينة دمياط.

وذكرت "عوض" أن هذه الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من المحافظة إلى وزارة التنمية المحلية، مؤكدة أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.