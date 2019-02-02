شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على بحّار من أخطر النشطين في جرائم الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية القبض على بحّار «أحد أخطر النشطين في مجال الهجرة غير الشرعية في البلاد».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن «أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام تمكنا من ضبط أحد العناصر الإجرامية فى مجال ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده».

وأوضح البيان أنه «فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، كشفا ومنعاً، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكن مفتشو قطاع الأمن العام، بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدعو (محمد. ى) 46 سنة بحار، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وله عنوان آخر بدائرة قسم شرطة الدخيلة».

وقال البيان إن المتهم سبق اتهامه فى عدد 10 قضايا "هجرة غير شرعية، سلاح نارى، ضرب، نصب" ويُعد أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "استيلاء، نصب، ضرب"، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.