شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا بدء تسليم الدفعة الثامنة من شقق «دار مصر» العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن جهاز المدينة سيسلم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية «144 وحدة سكنية- 6 عمارات – نموذج B» بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بدءا من غد الأحد المقبل 3-2-2019.

وقال الرفاعي، في بيان، السبت، إنه سيجري تسليم العمارات أرقام «47 – 49 – 66، بمنطقة شرق المعهد، و25 – 26 – 34، بمنطقة غرب المعهد»، مضيفًا أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، خلال شهر من تاريخه، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التي من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر تسلّم العميل.

وبشأن أسلوب تسلّم الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر التسلّم، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.