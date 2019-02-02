شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالإسماعيلية يطالب رئيس الوزراء بزيارة العمارة 22: «سكانها معرضون للموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة العمارة رقم 22 بمنطقة الإسكان المتطور بحي الشيخ زايد بوسط مدينة الإسماعيلية، محذرا من انهيارها على رأس السكان.

وقال «عمارة» إن «الأهالي استنجدوا به، وفوجىء بتهالك السلم الرئيسي للعمارة، وعدم وجود أي صيانة للعمارة التي يقطنها أكثر من 16أسرة ونحو 50 مواطنا معرضون للموت في أي لحظة».

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وشن النائب هجوما حادا على مسؤولي الإسكان والمرافق والأحياء والمحافظة الذين تركوا العمارة للوصول إلى هذه الحالة، مطالبا بسرعة التدخل قبل انهيارها، معلنا تقديمه بيانا عاجلا بالبرلمان ضد مسؤولى الإسكان والمحافظة، مطالبا «مدبولي» بسرعة التدخل قبل فوات الآوان وانهيار العمارة، كما طالب مسؤولى المحافظة والمحافظ بسرعة التدخل وزيارة العمارة ليشاهدوا بأنفسهم الكارثة، حسب قوله.