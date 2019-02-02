أخبار مصر | تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديدة بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا والمقرر الإعلان عنه رسميًا اليوم السبت الموافق 2 فبراير.

وأوضح الوزير أن الكشف قامت به جامعةالمنيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار،وقد اعتدنا في كل عام أن يتم الكشف عن أثر جديد بتلك المنطقة.

وأضاف العناني أن الكشف الجديد بمنطقة تونة الجبل عبارة عن جبانة تحتوى على مجموعة من التوابيت والمومياوات.

يذكر أن مصادر خاصة كشفت على مدىالأيام الماضية، أن الكشف يضم 3 مقابرجديدة، وهي تعود للعصر يوناني روماني متعددة الدفنات، وهو الطراز المتعارفعليه في تونا الجبل.

الكشف الجديد يضم 30 مومياء مغطاة بطبقات من الكارتوناج، وعدد من الماسكات التي كانت تغطي أوجه المومياوات، ومجموعة من الأواني الفخارية.

كما توصلت البعثة أيضا إلى مقبرة تتكون من مدخل يؤدي إلى صالة بها 6 دفنات، وحجرتين؛ الأولى في الجدار الغربي وهي غالبًا حجرة الدفن الرئيسية بالمقبرة، حيث تم العثور بها على تابوت حجري و4 دفنات في الأرضية.

أما ‏الحجرة الثانية فتقع في الجدار الشمالي، وقد عثر بها على 5 دفنات في الأرضية، و5 نيشات منحوتة في جدارها الشمالي.

كما عثرت أيضا علي بئر تم نحته في طبقة رملية متكلسة على عمق ٢ متر، ويؤدي إلى حجرة دفن غير منتظمة الأبعاد عثربها على تابوت مغلق بالمونة بداخله هيكل عظمي.

وأشار "العناني" إلى أن أهم ما يميز هذه الزيارة هي وجود 11 من سفراء الدول الأجنبية والذين يأتون إلى محافظة المنيا لأول مرة والتي تعد فرصة رائعة لنقل الصورة الجمالية للحضارة المصرية وأيضا المناظر الطبيعية الرائعة التي تمتاز بها محافظة المنيا.

وتابع أن هناك خطة تتبعها وزارة الآثار منذالعام الماضي وهي الحرص على زيارة العديد من المحافظات حيث استطاعت زيارة عدة مناطق ومنها سيوة وجنوب سيناء وأبو سميل والوادي الجديد وأسوان، كما أقمنا احتفالية تعامد الشمس والتي سوف نقوم بعمل احتفالية أخرى في هذا العام في موعد تعتمد الشمس، ويأتي ذلك في إطار إبراز جمال حضارتنا المصرية.

وقال "العناني" خلال تفقده لمنطقة مقابر بني حسن إن الهدف من تلك الزيارة لتفقد المناطق الأثرية بمنطقة تلالعمارنة ومنطقة آثار بني حسن والتي سيتم تفقد فيها أربعة مقابر كما سيتم فتح مقبرة خامسة لأول للزيارة، كما سيتم تفقد أيضا مشروع المتحف الأتوني والذي توقف منذ عام 2010.

ومنطقة تونا الجبل الأثرية، هي جبانة الإقليم الـ15 من أقاليم مصر العليا خلال فترة العصر البطلمي والروماني، وقد تمت أول أعمال التنقيب المنظم بها من خلال المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (١٩٠٢-١٩٠٣).

وفي عام ١٩١٩ تم الكشف عن مقبرة بتوزيريس بواسطة جوستاف لوفيفر، وفي خلال عام ١٠٣١- ١٩٥٣م استطاعت حفائر جامعة القاهرة بواسطة د. سامي جبرة إلى الكشف عن أغلبية الجبانة وهي المنازل الجنائزية والسراديب والساقية الرومانية.

وبداية من عام ١٩٧١م عملت بالموقع البعثة الألمانية المصرية المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة ميونخ.