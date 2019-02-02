مصر | أسقطت قتيلين و3 مصابين.. إحالة مشاجرة سائقي التكاتك لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسقطت قتيلين و3 مصابين.. إحالة مشاجرة سائقي التكاتك لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام، إحالة واقعة مشاجرة عدد من سائقي «التوك توك» لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه بنشوب مشاجرة بين عدد من سائقي "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام، وأسفرت عن مقتل سائقى "توك توك" وإصابة آخرين.

وأمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات التي عثر عليها بمسرح الجريمة، وإرسالها إلى المعمل الجنائي للفحص ومعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة وإعداد تقرير بها، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، والذين كشفوا أنه فى تمام السادسة؛ نشبت مشاجرة صغيرة بين عدد من سائقي "التوك توك" وعقب تدخل الأهالي تم فض المشاجرة، وعقب ذلك قام أحد أطراف المشاجرة بإحضار عدد من أقاربه حاملين السلاح، ونشبت المشاجرة مرة ثانية وتبادلا إطلاق النار، وخلال المشاجرة أصيب جراء طلق ناري في الصدر.

وكان بلاغ ورد إلى المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بسماع دوى إطلاق نار كثيف وسقوط قتلى بمنطقة النزهة الجديدة، وانتقلت قوات الأمن المركزي ورجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيَّن نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مقتل سائقي "توك توك" وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق.