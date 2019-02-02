مصر | الشهود بـ"تنظيم بيت المقدس": المتهمون حاولوا تفجير بنزينة وطنية ووحدات عسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشهود بـ"تنظيم بيت المقدس": المتهمون حاولوا تفجير بنزينة وطنية ووحدات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره إلى شهود الإثبات خلال محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة 5 شهود إثبات بينهم كبيير مرشدي قناة السويس والذي أكد بأنه أثناء قيادته كمرشد لإحدى السفن سمع صوت انفجار شديد، وأشار إلى أن السفينة ضربت بصاروخ "آر.بي.جي" وأصيبت بإصابات بالغة في عمود حديد، لولا ستر الله لأصيب كولدنر السفينة وحدثت كارثة.

وكما استمعت المحكمة إلى عقيد شرطة رئيس الحماية المدنية بالقاهرة، الذي أكد أمام هيئة المحكمة أنه كانت هناك سيارة مشتبه بها متواجدة أمام بنزينة وطنية المتجهة من القاهرة إلى السويس وكان بها إنيوبتين غاز منصب به أسلاك كهربائية ومقجؤ وموبايل، وكانت السيارة جاهزة للتفجير لولا ستر الله سبحانة وتعالى لكان الفتيل كان بداخل الغاز مما أعاق تفجير السيارة، وأشار الشاهد إلى أن المتهمين كانوا يريدون تفجير بنزينة وطنية والوحدات العسكرية المجاورة وأسلاك الضغط العالي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.