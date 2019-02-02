مصر | "الأمن العام" يستهدف 82 بؤرة إجرامية.. ويضبط 18 تشكيلا عصابيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يستهدف 82 بؤرة إجرامية.. ويضبط 18 تشكيلا عصابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف (82) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها (639 متهما ) أسفرت عن الآتي:

ضبط (12) قطعة سلاح ناري.

ضبط (22) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (3,350 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 700 جرام لمخدر الحشيش، 1,570 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 9 قرص مخدر).

تنفيذ (3826) حكم قضائى متنوع.

تأمين تنفيذ (43) قرار إزالة.

ضبط (906) قضية متنوعة.

ضبط (650) قطعة سلاح ناري عبارة عن ( 66 بندقية آلية - 123 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 56 طبنجة – 405 فرد محلي الصنع - 1560 طلقة مختلفة الأعيرة – 1526 قطعة سلاح أبيض).

تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وذلك على النحو التالى:

(1871) حكم جناية.

(159356) حكم حبس.

(223561) حكم غرامة.

(58897) حكم مخالفة.

ضبط (18) تشكيلاً عصابياً ضموا (47) متهماً، ارتكبوا (156) حادث سرقة متنوع.

تم ضبط (23) سيارة مُبلغ بسرقتها.

تم كشف غموض (40) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (56) متهما.

في مجال ضبط القضايا المتنوعة

ضبط (161) قضية أحداث.

ضبط (8817) قضية مرافق عامة.

في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة

تم تأمين تنفيذ إزالة (4273) حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (278096) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (806) قضية اتجار في المواد المخدرة ، ضبط خلالها (871) متهما وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,198 كيلو جرام) .

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (1091,590 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (168 جرام) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,83 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (5,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (19,321 كيلو جرام ) .

عدد (23813) قرص مخدر مختلف الأنواع .

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط (6353) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (9200 أسطوانة بوتاجاز – 353398 لتر مواد بترولية – 2136,325 طن سلع غذائية وتموينية مدعمة، وسلع غير صالحة للاستهلاك).

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط (65137) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (41,922,636جنيه).

في مجال قضايا التهرب الضريبي

ضبط (1291) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (93) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (319) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (15) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، (79) قضية في مجال الجمارك ، وضبط (270) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (137) حالة تحرى مدين ولجان فحص وقد تم التصالح فى (213) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (7,381,968) مليون جنيه.

في مجال جرائم الأموال العامة:

أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع " بقيمة بلغت (35,417,153 مليون جنيه مصري – 51 ألف عملة أجنبية مختلفة).

قضايا النقل والمواصلات

ضبط (2350) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابي.

قضايا المصنفات

ضبط (220) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية

ضبط (825) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، (944) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (586) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (203) قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، (122) في مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (1082) لحالات تعدى على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1086) لنش وباخرة سياحية.

في مجال أمن الموانئ :

ضبط (24) قضية تهريب ، و(494) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانى.

في مجال الأمن السياحي:

ضبط (2789) قضية ومخالفة في مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.