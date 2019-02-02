مصر | 9 فبراير.. نظر أولى جلسات إثبات صحة ملكية عمرو دياب لشقة بجاردن سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 فبراير.. نظر أولى جلسات إثبات صحة ملكية عمرو دياب لشقة بجاردن سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقام الفنان عمرو دياب، دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة يطالب فيها بإثبات صحة ملكيته لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي، بقصر النيل.
وجاء في الدعوى أن عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب، اتهم عبدالجليل عبدالرحمن، بالتقاعس عن إثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن.
وأضافت الدعوى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018 بين الطالب والمعلن إليه، باع له الشقة رقم 103 1040 بالدور العاشر فوق الأرضي، والبدرومات، بالبرج السكني مدخل 2، بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل، جاردن سيتي، والبالغ مساحتها 243 متر، مكونة من غرفتين وصالة، والمنافع، مقابل 18 مليون جنيه مصري.
وأوضحت الدعوى أن محمد عبدالقادر حافظ، كان قد باع تلك الشقة إلى عبدالجليل عبدالرحمن مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، قبل أن يشتريها "عمرو دياب".
وذكرت أن عبدالجليل عبدالرحمن تقاعس عن اتخاذ إجراءات تسجيل للشقة، وما يخصها من مساحة في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقار وقدرها واحد سهم، ومكان للسيارة بالجراج، لذلك فإنه يحق للطالب ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها 18 مليون جنيه مصري، وخاصة أنه قدم ما يثبت صحة إقرار تنازل محمد عبدالقادر حافظ إلى عبدالجليل عبدالرحمن، وذلك بعقد قيمته 10 ملايين جنيه.
"3 ملثمين وقتيل بالخطأ".. مصدر يكشف مفاجأة حول مصرع شخصين بأوسيم
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول مصرع شخصين بطلقات نارية بمنطقة الإدارة التعليمية بمركز اوسيم، وتبين وجود خلافات ثأرية بين عائلة الزيدية وعائلة رابح، وراء قتلهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية.
وأضاف بأن 3 أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، على أتوبيس يقل عددا من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص من عائلة رابح وآخر من عائلة الخرسة.
كان قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز اوسيم، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين انه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات ثأرية وراء قتلهما، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.
وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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