مصر | انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن بالبحيرة والقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن بالبحيرة والقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام قطاع التدريب حفل انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات الدفعة الثالثة بمعاهد معاونى الأمن بالبحيرة "ذكور" ، وجسر السويس بالقاهرة "إناث" وذلك بحضور عدد من السادة القيادات الأمنية بالوزارة.

وتضمن الحفل بعض العروض التدريبية لطلبة وطالبات المعهد وبعض البيانات العملية، والتى أظهرت مدى كفاءتهم ومهارتهم التدريبية التى إكتسبوها طوال فترة التدريب الأساسي.

وأشاد الحاضرون بالأداء المتميز لطلبة المعهد، وهو ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الحالية، وقدرة رجال الشرطة على أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن وإستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار.

وفى نهاية الاحتفالتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة فترة الإعداد الأساسي، نظير تفوقهم وجهدهم طوال فترة التدريب.