مصر | "الأمن العام" يقضي على أسطورة "خط أسوان" الهارب من الإعدام و138 سنة بالسجن

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نجح شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بأخطر عنصر إجرامي الملقب بـ"خط أسوان" والهارب من الإعدام و138 سنة بالسجن بقضايا متنوعة في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد الخارجين عن القانون.
وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط القطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في أسوان من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطوره "صدام. ح. ح" 28 سنة عاطل مقيم بناحية الضما دائرة مركز كوم أمبو والسابق اتهامه في 25 قضية "مقاومة سلطات قتل، شروع في قتل، مخدرات، ضرب) والمحكوم عليه في 12 جناية (1 إعدام - 3 بالسجن المؤبد - وبالسجن 53 سنة في قضايا "قتل عمد، شروع في قتل، مخدرات، استعمال قوة، سرقة) وبالحبس في 6 أحكام جزئية بمنطقة كوبري كيما دائرة مركز كوم أمبو.
وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار ) وبصحبته أحمد محمد أحمد (30 سنة عاطل مقيم الضما بكوم أمبو والسابق إتهامه فى2 قضية "سلاح ناري بدون ترخيص") .
"3 ملثمين وقتيل بالخطأ".. مصدر يكشف مفاجأة حول مصرع شخصين بأوسيم
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول مصرع شخصين بطلقات نارية بمنطقة الإدارة التعليمية بمركز اوسيم، وتبين وجود خلافات ثأرية بين عائلة الزيدية وعائلة رابح، وراء قتلهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية.
وأضاف بأن 3 أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، على أتوبيس يقل عددا من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص من عائلة رابح وآخر من عائلة الخرسة.
كان قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز اوسيم، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين انه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات ثأرية وراء قتلهما، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.
وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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