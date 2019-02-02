مصر | "الأمن العام" يقضي على أسطورة "خط أسوان" الهارب من الإعدام و138 سنة بالسجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يقضي على أسطورة "خط أسوان" الهارب من الإعدام و138 سنة بالسجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بأخطر عنصر إجرامي الملقب بـ"خط أسوان" والهارب من الإعدام و138 سنة بالسجن بقضايا متنوعة في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد الخارجين عن القانون.

وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط القطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في أسوان من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطوره "صدام. ح. ح" 28 سنة عاطل مقيم بناحية الضما دائرة مركز كوم أمبو والسابق اتهامه في 25 قضية "مقاومة سلطات قتل، شروع في قتل، مخدرات، ضرب) والمحكوم عليه في 12 جناية (1 إعدام - 3 بالسجن المؤبد - وبالسجن 53 سنة في قضايا "قتل عمد، شروع في قتل، مخدرات، استعمال قوة، سرقة) وبالحبس في 6 أحكام جزئية بمنطقة كوبري كيما دائرة مركز كوم أمبو.

وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار ) وبصحبته أحمد محمد أحمد (30 سنة عاطل مقيم الضما بكوم أمبو والسابق إتهامه فى2 قضية "سلاح ناري بدون ترخيص") .