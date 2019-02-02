مصر | قبل بيعه في السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 400 لتر بنزبن بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه في السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 400 لتر بنزبن بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية مخالفة تنوعت في ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 14 عدم الإعلان عن أسعار، 16 إدارة منشأة بدون ترخيص، 13 عدم وجود سجل تفتيش، 12 إنتاج خبز ناقص الوزن، تجميع واستيلاء على بنزين 80 المدعم من قبل الدولة بإجمالي 400 لتر.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

تقرير الصحة يكشف سبب وفاة شخص عثر على جثته في كرداسة



كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شخص عثر على جثته بمركز كرداسة، وتبين أن وفاته طبيعية.

كان ورد بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجثته.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أن المتوفي كان يعاني من أمراض صدرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وان وفاته طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.