المتحدث العسكري: القضاء على 8 إرهابيين وضبط آخرين

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الإرهابيون
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، إن القوات الجوية استهدفت بؤرة إربهابية في الظهير الصحراوي غربي البلاد، ما أسفر عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين، وتدمير سيارة دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة، فيما تمشط قوات مكافحة الإرهاب المنطقة، ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
وأضاف الرفاعي، في بيان له، نشره اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن العملية تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد الخلية
وأضاف الرفاعي، في بيان له، نشره اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن العملية تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد الخلية الإرهابية بالظهير الصحراوي، وكانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودههما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.
وأعلن المتحدث العسكري، الأسبوع الماضي، أن القوات الجوية نفذت طلعة مركزة لاستهداف بؤرة إرهابية، وبمتابعة نتائج القذف الجوى أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم اثنين من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بـشمال سيناء.
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