طوارئ في الإسكندرية قبل مباراة الأهلي وسيمبا

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أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، رفع درجة الطوارىء استعداداً لتأمين اللقاء المرتقب بين فريقى الأهلى المصرى وسيبمبا التنزاني المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت، بملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بغرب المحافظة، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من دورى رابطة الأبطال الإفريقية، حيث عقد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا مع ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية وممثلين من شركة فالكون وأفراد قوات الأمن لوضع الترتيبات النهائية لتأمين اللقاء.
ووجَه مدير الأمن القوات اليقظة والتعامل بحذر وعدم السماح بدخول من لا يحملون تذاكر، حيث تم الموافقة على حضور10 آلاف متفرج، موجهاً تحذيراته لمن لا يحملون التذاكر الإقتراب من ملعب المباراة وتقرر نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل
كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها بغرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.
واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.
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