طوارئ في الإسكندرية قبل مباراة الأهلي وسيمبا

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أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، رفع درجة الطوارىء استعداداً لتأمين اللقاء المرتقب بين فريقى الأهلى المصرى وسيبمبا التنزاني المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت، بملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بغرب المحافظة، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من دورى رابطة الأبطال الإفريقية، حيث عقد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا مع ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية وممثلين من شركة فالكون وأفراد قوات الأمن لوضع الترتيبات النهائية لتأمين اللقاء.

ووجَه مدير الأمن القوات اليقظة والتعامل بحذر وعدم السماح بدخول من لا يحملون تذاكر، حيث تم الموافقة على حضور10 آلاف متفرج، موجهاً تحذيراته لمن لا يحملون التذاكر الإقتراب من ملعب المباراة وتقرر نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل